В Истре обновят двор в поселке Агрогородок к середине лета

Благоустройство дворовой территории домов №1–5 продолжается в поселке Агрогородок городского округа Истра. Работы включают установку детской площадки, устройство парковки и тротуаров, а также озеленение. Завершить обновление планируют к середине лета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе домов №1, 2, 3, 4 и 5 уже установили детскую игровую площадку площадью 150 кв. м с современным покрытием. Для малышей оборудовали отдельную песочницу. В настоящее время специалисты готовят основания под парковку и тротуары.

В рамках проекта уложат около 3 тыс. кв. м нового асфальта на проездах, парковочных карманах и пешеходных дорожках. После завершения капитальных работ проведут восстановление газона и высадят кустарники.

Для удобства жителей у каждого подъезда установят лавочки и урны. Полностью завершить благоустройство планируется до середины лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.