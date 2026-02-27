В Истре обновили 18 км теплосетей и расширят ремонт до 2027 года

Модернизация теплосетей продолжается в муниципальном округе Истра в рамках госпрограммы Московской области. В 2025 году в округе капитально отремонтировали более 18 км коммуникаций, а до 2027 года запланирована замена крупных участков и дополнительные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Истре по госпрограмме капитально отремонтировали участки теплосетей в Дедовске, Павловской Слободе, Рождествено и Покровском. Общая протяженность обновленных коммуникаций превысила 13 км в двухтрубном исчислении. Дополнительно более 5 км теплотрасс заменили собственными силами АО «Истринская теплосеть» в рамках производственной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.