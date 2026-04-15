В Электростали открыли поликлинику после капремонта

Педиатрическое отделение поликлиники № 2 открылось после капитального ремонта на проспекте Ленина, 10, в Электростали. Медучреждение обслуживает более 9 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе капитального ремонта строители полностью заменили инженерные сети и сантехническое оборудование, установили новые дверные блоки, обновили внутренние помещения и входную группу. В здании оборудовали современную зону регистратуры, а также создали комфортные места для ожидания пациентов и работы врачей.

Работы выполнили в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В настоящее время в отделении работают четыре врача-педиатра. Для пациентов доступны кабинеты неотложной помощи, вакцинопрофилактики и массажа, а также сервис «Справка в один шаг».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.