В Подмосковье 18 апреля пройдет акция Библионочь

Всероссийская акция «Библионочь» в 15-й раз состоится в Московской области 18 апреля. К ней присоединятся 915 библиотек в 56 муниципалитетах региона, где запланировано более 2 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Тема акции в 2026 году — «Единство народов — сила России!». Библиотеки региона подготовили экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, концерты и книжные выставки. Ожидается, что события посетят свыше 30 тысяч человек.

С 17 по 19 апреля пройдет областная акция «Сказки на ночь: истории общего дома», разработанная Московской губернской универсальной библиотекой. Программа включает четыре тематических трека: этноквиз «Культурный код — Россия», семейные чтения «Русь сказочная», кулинарные мастер-классы «Русский вкус» и творческие занятия «Узоры России» с росписью и изготовлением традиционных изделий.

Муниципальные библиотеки также представят специальные программы. В Дмитрове откроется выставка праздничной крестьянской одежды XIX — первой половины XX веков из коллекции Натальи Гайдис. В Химках пройдет ярмарка изделий ручной работы, в Балашихе — вечер бард-оперы с участием Геннадия Трубникова. В Электростали организуют беседу «От фольклора до классики» с просмотром фрагментов фильма «Вий», а в Коломне и Клину — мастер-классы по гжельской и пермогорской росписи.

Подробная информация размещена на портале и в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки», а также в социальных сетях учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.