В Одинцове 18 апреля откроют сезон суперлиги Подмосковья

Легкоатлетический сезон «Суперлиги Подмосковья» стартует 18 апреля 2026 года в Одинцове. В программе — кросс-полумарафон, детские и массовые забеги на разные дистанции, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Открытие пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Участникам уже доступна регистрация на дистанции 5, 10 и 21,1 км на официальном сайте проекта. Начинающие спортсмены смогут пробежать 3 км, дети — 500 м.

Старт сезону даст кросс-полумарафон «Одинцово». В мероприятии примут участие чемпион России по марафонскому бегу, председатель комиссии спортсменов ВФЛА Юрий Чечун и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, призер чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелева.

Торжественное открытие состоится в 09:40. После этого пройдут детские старты, забег на 3 км и эстафета 5×2 км. Дистанция 21,1 км начнется в 12:05, а забеги на 5 и 10 км — в 12:20. В течение дня запланированы церемонии награждения победителей и призеров.

В 2026 году забеги «Суперлиги Подмосковья» также примут Коломна 11 мая, Дубна 20 июня и Серпухов 25 июля. Проект реализуется с 2022 года и объединяет бег, ходьбу, лыжные гонки, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Результаты участников фиксируются на портале и идут в общий зачет преодоленных километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.