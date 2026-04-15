Burger King провел профэкскурсии для воспитанников в Дмитрове и Клину

Воспитанники семейного центра «Остров надежды» в Дмитрове и Клину посетили ресторан Burger King в рамках программы «Глубинка. Архитекторы будущего», где познакомились с возможностями трудоустройства в сфере общепита. Участникам показали работу кухни и рассказали о профессиональных ролях в ресторане, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Серия встреч прошла в отделении постинтернатного сопровождения. Представители ресторана организовали экскурсию по кухне и рассказали о процессе приготовления блюд, условиях труда и вариантах занятости для молодежи.

Практическая часть позволила ребятам попробовать себя в роли поваров. Под руководством сотрудников они приготовили несколько блюд и получили представление о повседневной работе персонала. Такой формат помог участникам лучше понять специфику профессии и требования работодателя.

По итогам встречи многие воспитанники выразили желание рассмотреть возможность подработки в летние каникулы. Между подростками и представителями компании были установлены первые рабочие контакты, которые в дальнейшем могут способствовать трудоустройству.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.