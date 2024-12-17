В Истре капитально отремонтируют тепловые сети в 2025 году

В округе Истра в следующем году отремонтируют тепловые сети, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов городском округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов по мероприятию: „Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. о. Истра, с. Рождествено (в т. ч. ПИР)“.

Капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью участков 2 600 м планируется провести в рамках проведения закупки.

Работы по данному объекту планируется провести и завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.