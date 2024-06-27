В Истре энергетики завершили строительно-монтажные работы

сегодня в 12:59

«Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы в Истре и включили в схему распределительной сети новое комплектно-распределительное устройство наружной установки 10 кВ (КРУН 10 кВ). Об этом сообщает администрация округа.

Новый КРУН 10 кВ смонтирован на участке сети протяженностью порядка 55 км. От данной линии электроснабжение поступает в село Онуфриево, деревни: Веретенки, Троица, Карасино, Загорье, Житянино, Ремянники, Огарково, Бочкино, а также около 20 СНТ и ДНП, где проживает более 2 тыс. жителей. Помимо этого от ЛЭП запитаны: котельная в с. Онуфриево, школа в с. Онуфриево, магазины, объекты малого и среднего предпринимательства, заправочные станции, фермерские хозяйства.

КРУН 10 кВ позволит обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, бесперебойную работу электросетевого оборудования, а также оперативную передачу данных о работе оборудования диспетчерскому персоналу компании «Россети Московский регион».

Новое оборудование позволяет разгрузить распределительную сеть, снизить нагрузку на действующее электросетевое оборудование, создать резервные схемы электроснабжения, а также значительно повысит надежность электроснабжения большого количества жителей и создаст условия для подключения к электрическим сетям новых абонентов.

Смонтированное распределительное устройство 10 кВ имеет ряд технических преимуществ: полностью автономное, надежное в ходе эксплуатации, срок службы составляет порядка 30 лет, установленное в нем оборудование полностью российского производства.

Реализация данного технического решения — это пример комплекса мероприятий, которые компания успешно выполняет с целью повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Истра.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.