В Истре аварийные службы продолжают восстанавливать водоснабжение

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы продолжают контролировать ситуацию, возникшую в связи с аварией на водозаборном узле (ВЗУ), который обеспечивает водоснабжение коттеджного поселка «Павлово-2» в городском округе Истра. В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется по резервной схеме от одной водозаборной скважины. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация НПО «Геоспецстрой» уже начала подготовительные работы по бурению новой скважины на территории ВЗУ. Завезено буровое оборудование, подготовлен котлован для отвода буровой воды и производится укрепление грунта цементной стяжкой в месте бурения. По данным руководства организации, срок выполнения работ составляет три недели, а глубина бурения достигнет 130 метров.

8 июля на территории поселка было проведено выездное совещание под руководством главы городского округа Истра Т. С. Витушевой, что подчеркивает важность и срочность проводимых мероприятий.

«Мы активно работаем над устранением последствий аварии на водозаборном узле в поселке «Павлово-2». Все необходимые меры приняты, чтобы обеспечить жителей качественным водоснабжением в установленные сроки. Мы контролируем ситуацию на всех этапах выполнения работ», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.