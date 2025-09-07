В Иркутске жители вышли на митинг из-за роста стоимости электричества

Сотни жителей вышли на митинг в Иркутске из-за роста тарифа на электроэнергию, сообщает Chita.ru .

Как отметил депутат Госдумы Михаил Матвеев, в центре города собралось свыше 1 тыс. человек.

По его словам, за последние пять лет в Иркутске тариф на свет увеличился вчетверо. Жители уже выходили на митинг из-за этого в феврале.

Последнее повышение стоимости электричества, по информации компании «Иркутскэнергосбыт», было 1 июля этого года, стоимость выросла на 12,7%. Тариф повысили с 1,58 до 1,78 рубля за киловатт-час в городе и с 1,106 до 1,246 рубля в сельской местности.

Также в Забайкалье горожане при соблюдении соцнормы с 1 июля платят 4,65 рубля за киловатт, выше соцнормы — 6,15 рубля за киловатт. Для сел стоимость электричества составляет 3,25 рубля за киловатт, выше соцнормы — 4,29 рубля за киловатт. Размер этой нормы составляет 65 кВт·ч на одного зарегистрированного человека в месяц.

При этом «Российская газета» отмечает, что в Иркутской области самая дешевая электроэнергия среди российских регионов. Юрист Виталий Рогожкин объяснил, дешевизна связана с наличием там нескольких гидростанций, вырабатывающих энергию самым экономически выгодным способом.