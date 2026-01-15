В Ильичевском районе Мариуполя завершают восстановление девятиэтажного дома

В Ильичевском районе Мариуполя завершаются работы по восстановлению девятиэтажного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Ильичевском районе Мариуполя подходит к завершению восстановление девятиэтажного жилого дома. Работы проходят под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Здание серьезно пострадало в результате боевых действий, что привело к повреждению инженерных систем. В ходе ремонта строители восстановили кровлю, заменили стояки и радиаторы центрального отопления, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, обновили оконные блоки, а также выполнили отделку мест общего пользования.

Качество работ и соблюдение сроков контролируют подмосковные эксперты стройконтроля. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, подчеркнув значимость их работы. В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.