Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:33

В июне в Чехове штрафы за незаконный сброс отходов превысили 500 тыс руб

В Подмосковье активно продолжается борьба с безответственными водителями, которые оставляют строительный и иной другой мусор рядом с баками возле контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В июне текущего года на территории городского округа Чехов выявили 42 эпизода сброса мусора, 19 из которых строительные и крупногабаритные отходы.

Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют госномер транспортного средства, после чего владельцы получают штраф, сформированный по упрощенной системе. Так, по Чехову вынесено постановлений об административном правонарушении на сумму более 500 тыс. рублей.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по камерам видеонаблюдения выявили нарушителей возле контейнерных площадок в деревне Васькино, селах Дубна и Мещерское.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф для граждан составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.