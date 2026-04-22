В Химках восстановят дворы после зимних работ до 1 мая

Работы по восстановлению дворов и улиц после зимних ремонтов на инженерных сетях стартовали в Химках с наступлением теплой погоды. Специалисты приводят в порядок территории в нескольких микрорайонах, завершить благоустройство планируют до 1 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У дома № 2А на улице Родионова рабочие восстанавливают газоны и отмостки, укладывают бордюрный камень и готовят основание под асфальт. Зимой здесь ремонтировали трубопровод отопления и горячего водоснабжения.

«Здесь зимой велись аварийно-восстановительные работы по трубопроводу отопления и горячего водоснабжения. Сейчас, благодаря погоде, мы приступили к благоустройству. Контроль за качеством исполнения ведется совместно с техническим надзором и под контролем администрации города», — отметил начальник участка «ТСК Мосэнерго» Андрей Шишкин.

Восстановительные работы также проходят на Юбилейном проспекте, улицах Чернышевского, Гоголя, Микояна и по ряду других адресов. Все территории планируют полностью привести в порядок до 1 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.