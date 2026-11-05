В Химках восстанавливают отопление и горячую воду в доме на улице Мичурина

Ремонт трубопровода в доме № 35 на улице Мичурина в микрорайоне Сходня продолжался 4 ноября. Работы направлены на восстановление отопления и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонтные бригады проводят сварочные работы на участке системы центрального отопления в подвале многоквартирного дома. Уже заменено 15 метров трубы диаметром 50 мм. Профильные службы контролируют ход ремонта.

Уполномоченный представитель главы городского округа Химки С. В. Киселев встретился с жителями дома. Главной темой обсуждения стало отсутствие отопления и горячей воды.

Во встрече участвовали представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управления ЖКХ, управляющей компании, «ТСК Мосэнерго», а также председатель совета дома Д. М. Самошникова.

Жителям рассказали о ходе ремонта и планируемых сроках восстановления центрального отопления и горячего водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.