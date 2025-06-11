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В Химках в текущем году проведут масштабную модернизацию коммунальных сетей

Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в городском округе Химки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«В целом по всей Московской области сейчас идет большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести еще несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.

В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.

Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.

«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в нее включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.

Так в городском округе Химки на 2025 год запланирована инвестиционная и ремонтная программа ООО «ТСК Мосэнерго»:

25,14 км тепловых сетей;

3 котельных;

99 ЦТП.

Предложения ООО «ТСК Мосэнерго» по мероприятиям проекта на 2025 год:

Реновация магистральной тепловой сети: Юбилейный проспект д. 66-68;

Реконструкция ЦО и ГВС в районе ЦТП-1308.;

Реконструкция ТС (ЦТП-2306): ул. Станиславского д. 4-ул. Ак. Шгрушина д. 16/2; ул. Мичурина, д. 8 — ул. Мичурина, д. 10; ул. Мичурина, д. 8 — ул. Мичурина, д. 15

Реконструкция ТС (ЦТП 1204): от ЦТП 1204 до ж. д. Юбилейный пр-т 10; от Юбилейный пр-т 10 до ТК-606/3; ТК-606/3 до Юбилейный пр-т 18; ТК-606/3 до Юбилейный пр-т 20; от Юбилейный пр-т 20 до Юбилейный пр-т 22; ТК-606/5 до Юбилейный пр-т 8.

Реконструкция ТС (ЦТП 2407): от ТК-2410/5 до Зеленая 14; от ТК-2410/5 до Зеленая 16; ЦТП 2407 до ж. д. ул. Зеленая 13

Реконструкция участка т/с М-25 от ТК2532-2534;

Реконструкция участка ЦО и ГВС от ТК-609/2 до ТК-609/3 (ЦТП 1206): ул. Лавочкина, вблизи д. 23;

Реконструкция участка ЦО и ГВС от ЦТП-1206 до ТК-609/2: ул. Лавочкина, вблизи д. 23;

Реконструкция участка ЦО и ГВС от ТК-1305/1 до ул. Панфилова, д. 8: ТК-1305/1 до ул. Панфилова, д. 8;

Реконструкция участка ЦО и ГВС от от ТК-2402/3 до ТК2402/4: ул. Пожарского, вблизи д. 18А;

Реконструкция ТС ЦО ГВС от ТК 2402/4-ул. Пожарского д. 16 — ТК 2402/5;

Реконструкция участка ЦО и ГВС от ТК2402/5 до Пожарского д. 14;

Реконструкция тепловых сетей (ЦТП 1107): 1107 — ул. Строителей, 5 — ТК 413-1ТК 413-1 — ул. Строителей, 5ТК 413-1 — ТК 413-2ТК 413-2 — ул. Строителей, 7, ТК 413-2 — ул. Молодежная 14/30, ТК 413-2 — ул. Куркинское ш. 28, АЦТП 1107 — ул. Строителей, 5 — ул. Куркинское ш. 24, ул. Куркинское ш. 24 — ул. Куркинское ш. 26, ул. Куркинское ш. 24 — ул. Куркинское ш. 22, ул. Куркинское ш. 22 — ул. Куркинское ш. 20;

Реконструкция тепловой сети (ЦТП-2401): ТК- 2401/8 — ул. Зеленая, д. 3 (д/с); ТК- 2401/1 — ул. Зеленая, д. 7;

Реконструкция тепловой сети (КТС Мичурина 31): КТС — ТК-1000 — ТК-1001 Мичурина д .31; ТК-1001 — ул. Мичурина, д. 31 — ТК-1001/1; ТК-1001/1 — ул. Мичурина, д. 29; ТК-1002/1 — ул. Мичурина, д. 35;

ТК-1018 — ул. Новая, д. 1;

Реконструкция тепловой сети (КТС Теплогенерация): ЦТП 3016 — ТК-3016/1 ул. Планерная д .8;

Реконструкция тепловой сети (КТС Фрунзе 42): КТС — ТК-313/1; ТК-313/25 — ул. Микояна, д. 5;

Реконструкция тепловой сети (КТС Банный пер-к 3): ТК-15 — ул. Первомайская, д. 33 (школа); ТК-13 — ТК-14 (ул.Первомайская, 25-27а); ТК-14-ТК-15 (ул.Первомайская, 27а-27);

Реконструкция тепловой сети (ЦТП 1104): ЦТП 1104 — ТК 307/2; ТК 307/2 — ул. Молодежная, д. 44; ТК 307/2 — ул. Молодежная, д. 30а;

ул. Молодежная, д. 30а — ТК 307/3; ТК 307/3 — ТК 307/4; ТК 307/4 — ул. Молодежная, д. 30; ЦТП 1104 — ул. Молодежная, д. 36; ТК 307/4 — ул. Молодежная, д. 24;

Реконструкция тепловых сетей (ЦТП 1108): ТК-412/1 — ул. Строителей, 5а, ЦТП 1108 Юбилейный пр-кт, 9/1 — ТК 412-3, ТК 412-3 — ул. Строителей, 7а;

Реконструкция тепловой сети (ЦТП 1105): ТК-405/3 — ул. Строителей, д. 6Б; ТК-405/3 — ТК-405-2 ул. Строителей; ЦТП-1105 — ТК-405/1 Юбилейный пр. 49; ТК-405/1 — Юбилейный пр., 49; Юбилейный пр., 47-45;

Реконструкция тепловой сети (ЦТП 1109): ЦТП 1109 — ТК Нагорное шоссе д. 1, ТК — Нагорное ш., д. 3 (д/с), ТК — Юбилейный пр., д. 66а ТК — Нагорное ш., д. 1а.

Предложения по другим мероприятиям:

Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса: Нагорное ш., д. 6;

Модернизация ЦТП в части обеспечения диспетчеризации:

ЦТП № 1103 г. Химки, ул. Строителей, д. 4г;

ЦТП № 1109 г. Химки, Нагорное шоссе, д. 1 (АДС);

ЦТП № 1206 г. Химки, ул. Лавочкина, д. 23;

ЦТП № 1307 г. Химки, ул. Бабакина, д. 3;

ЦТП № 1309 г. Химки, ул. Молодежная, д. 5а;

ЦТП № 1403 г. Химки, ул. Дружбы, д. 8;

ЦТП № 1404 г. Химки, ул. Парковая, д. 12;

ЦТП № 1405 г. Химки, ул. Дружбы, д. 7;

ЦТП № 1406 г. Химки, ул. 9-мая, д. 13;

ЦТП № 1407 г. Химки, ул. Родионова, д. 9;

ЦТП № 1408 г. Химки, ул. Мельникова, д. 10;

ЦТП № 1409 г. Химки, ул. Родионова, д. 8;

ЦТП № 1410 г. Химки, ул. М. Рубцовой, д. 1;

ЦТП № 1411 г. Химки, ул. Мельникова, д. 2;

ЦТП № 1413 г. Химки, ул. М. Рубцовой, д. 7;

ЦТП № 2204 г. Химки, Ленинградское шоссе д. 16;

ЦТП № 2304 г. Химки, ул. Бурденко д. 8/5;

ЦТП № 2307 г. Химки, ул. Юннатов д. 1А;

ЦТП № 2308 г. Химки, Ленинский пр-т д. 14;

ЦТП № 2401 г. Химки, ул. Зеленая д. 7;

ЦТП № 2406 г. Химки, ул. Зеленая д. 15А;

ЦТП № 2407 г. Химки, ул. Зеленая д. 13.

Реконструкция КТС Мичурина в части ХВП: г. о. Химки КТС-Мичурина, 31;

Реконструкции систем видеонаблюдения на объектах Химкинского филиала:

мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 3, стр. 1;

мкр. Сходня, ул. Кольцевая, д. 16, стр. 1;

мкр. Сходня, ул. Железнодорожная, д. 24;

мкр. Фирсановка, ул. Речная, д. 7.

Техническое перевооружение котельных АСУ ТП:

КТС Кольцевая д. 16, стр. 1;

КТС Октябрьская д. 33;

КТС Фрунзе д. 42;

КТС Микояна, д. 25;

КТС Колхозная д. 3, стр. 1;

КТС Мира д. 3

Техническое перевооружение АСУ ТП РТС 240 / РТС 150:

Нагорное шоссе д. 6 (РТС-150);

Нагорное шоссе д. 6 (РТС-240)

Реконструкция ЦО и ГВС на участке от ТК 1305/1 до ул. Бабакина д. 1/6, ул. Панфилова 8- до д. 9.

Реконструкция ТС (ЦТП 1106):

ЦТП-1106 — ул. Молодежная, д. 28 (д/с);

ТК-308-3 — ТК-308-4 Строителей 8-Молодежная 8;

ТК-308-4 — ул. Молодежная, 18;

ТК-308-4 — ул. Молодежная, 20;

ТК-308-2 — ТК-308-3 Молодежная 22-Строителей 8.

В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Химках запланировано 4 мероприятия:

Строительство локальных очистных сооружений в мкр. Подрезково;

Строительство локальных очистных сооружений в ул. Толстого;

Строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока на р. Грачевка и руч. Встречный;

Строительство локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод (Куркинское ш).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.