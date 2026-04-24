В Химках в 2026 году обновят 4 км тепловых сетей

Модернизация системы ЖКХ продолжается в Химках в рамках инвестпрограммы на 2026–2027 годы. Компания «ТСК Мосэнерго» заменит более 4 км тепловых сетей по 17 адресам и проведет переоснащение котельных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «ТСК Мосэнерго» приступила к новому этапу реализации инвестиционной и ремонтной программы. В 2026 году в округе запланирована замена изношенных тепловых сетей общей протяженностью более 4 километров. Работы пройдут в микрорайоне Планерная, на улицах 9 Мая, Первомайской, Зеленой, Мичурина, а также на Юбилейном проспекте и Нагорном шоссе.

Параллельно специалисты проведут техническое переоснащение котельных с внедрением современных автоматизированных систем управления. Это повысит надежность и эффективность теплоснабжения. Летом коммунальные службы выполнят плановые ремонты для подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов.

«Это важная работа, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность наших жителей», — подчеркнула Инна Федотова.

Глава округа отметила, что модернизация коммунальной инфраструктуры ведется системно: увеличиваются объемы замены сетей, внедряются современные технологии, усиливается контроль качества. В 2026 году также запланирован капитальный ремонт 101 многоквартирного дома, обновление 60 подъездов и модернизация контейнерных площадок по 51 адресу. Работа управляющих компаний находится на постоянном контроле, профильные совещания проводятся еженедельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.