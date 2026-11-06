В Химках реконструируют водопровод от улицы Кирова до Московской

Реконструкция участка водопровода между улицами Кирова и Московской в Химках продолжается 6 ноября. Все работы планируют завершить до конца ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок сети водоснабжения от улицы Кирова, 23, до улицы Московской, 13/1 реконструируют в рамках инвестиционной программы Химкинского водоканала.

Готовность ключевых этапов — разборки покрытий, устройства котлованов, перекладки труб и монтажа арматуры — составляет около 80%. Финальные этапы, включающие благоустройство, монтаж колодцев и обратную засыпку, выполнены примерно на 20%.

Для минимизации перебоев предусмотрены два этапа переключения сетей. По плану они назначены на 5 и 25 ноября 2026 года. Основные работы завершат до 21 ноября, благоустройство — до 30 ноября.

Чугунные трубы диаметром 150 мм заменяют трубами из полиэтилена низкого давления диаметром 225 мм. Это повысит долговечность и устойчивость трубопровода к коррозии. Реконструкция призвана повысить надежность водоснабжения и снизить риск аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.