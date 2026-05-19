В Химках проверят тепловые сети перед отопительным сезоном

Подготовка к новому отопительному сезону продолжается в Химках. С 19 мая по 1 июня специалисты «ТСК Мосэнерго» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в Новых Химках с временным отключением горячей воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередной этап гидравлических испытаний пройдет с 19 мая по 1 июня. Трубы проверят на прочность и плотность водой под высоким давлением. Такие работы позволяют заранее выявить возможные дефекты и заменить изношенные участки.

Профилактика направлена на повышение надежности теплоснабжения в зимний период и снижение риска аварий в отопительный сезон.

На время испытаний горячее водоснабжение будет временно приостановлено. Полный график работ и перечень адресов опубликованы на официальном сайте «ТСК Мосэнерго». Жителей просят соблюдать меры безопасности: не подходить к местам парения и лужам на асфальте, не заходить за ограждения и не парковать автомобили рядом с участками проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.