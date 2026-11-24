В Химках проверяют отопление в квартирах во время поквартирных обходов

Представители администрации Химок, управляющей компании и городских служб 24 ноября проверили отопление в двух жилых домах. В обследованных квартирах параметры соответствуют нормативам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжаются поквартирные обходы для контроля качества жилищно-коммунальных услуг. Очередная проверка прошла 24 ноября в домах № 18 на Спартаковской улице и № 32 на Московской улице. В ней участвовали представители администрации городского округа, управляющей компании и городских служб.

Участники обхода проверили работу внутридомовых систем отопления и измерили температуру теплоносителя. В квартирах, в которые удалось попасть, параметры на момент обследования соответствовали действующим нормативам.

Специалисты продолжат поддерживать связь с жителями для контроля подачи тепла. Регулярные проверки позволяют своевременно выявлять возможные отклонения в работе отопления и оперативно реагировать на обращения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.