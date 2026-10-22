В Химках проверяют качество отопления в многоквартирных домах

Представители Минчистоты Московской области и уполномоченный главы Олег Шашахметов 21 октября проверили параметры отопления в квартире на проспекте Мира, 21/6 в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проверки измерили температуру на вводе в дом и непосредственно в квартире на проспекте Мира, 21/6. Замеры позволяют оценить качество отопления и выявить причины дискомфорта жильцов.

Такие проверки могут проводить по инициативе жителей или контролирующих органов. Нормативы закреплены в СанПиН. Температура на вводе ниже нормативной указывает на тепловые потери в магистральных трубопроводах.

Причинами проблем с отоплением могут быть неисправности в системе и неплотно закрытые окна. Проверки проводят на старте отопительного сезона, чтобы избежать серьезных проблем с наступлением морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.