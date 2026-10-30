В Химках проверили состояние дома и подачу отопления на Юбилейном проспекте

Представители профильных ведомств проверили содержание дома № 4 на Юбилейном проспекте в Химках и параметры подачи отопления и горячей воды. Выявленные недочеты устранили, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время комиссионного выезда в дом № 4 на Юбилейном проспекте проверили состояние мусоропровода и мусорокамеры, качество уборки мест общего пользования, а также параметры подачи отопления и горячей воды.

По итогам осмотра выявленные недочеты устранили. Мусоропровод и мусорокамеру дополнительно прочистили. Скоплений мусора на прилегающей территории не обнаружили. Параметры отопления и горячего водоснабжения соответствуют установленным нормативам.

Все поступившие замечания остаются на контроле профильных служб. Мониторинг состояния дома и качества его обслуживания продолжится.

По вопросам содержания многоквартирного дома, общего имущества и другим вопросам ЖКХ жители могут обращаться в свою управляющую компанию. Контакты управляющих организаций доступны по ссылке: https://admhimki.ru/novosti/:id80465

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.