В Химках проверили готовность техники к зимней уборке парков

Представители Дирекции парков, администрации Химок и министерства благоустройства Московской области 30 октября оценили готовность техники и служб к осенне-зимнему сезону на смотре в парке Толстого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Толстого в Химках провели традиционный смотр коммунальной техники. Участники проверили состояние уборочных машин и инвентаря, а также готовность служб к работе в осенне-зимний период.

Для содержания парков задействуют 20 единиц уборочной техники: тракторы, мини-погрузчики, машины для вывоза снега и трициклы. На участках, где нужно компактное оборудование, будут использовать 52 роторных снегоуборщика.

Для ручной уборки подготовили 500 единиц инструмента — лопаты, скребки и ломы. Чистоту парковых территорий будут поддерживать 65 дворников и 20 механизаторов.

Техника прошла проверку, бригады укомплектованы и распределены по участкам, инвентарь готов к работе. Подготовка призвана обеспечить своевременную уборку и безопасность парков для жителей и гостей округа в течение холодного сезона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.