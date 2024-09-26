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В Химках провели общеобластную тренировку по ликвидации аварийных ситуаций

Оперативные службы городского округа Химки приняли участие в общеобластной тренировке по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. Специалисты отработали взаимодействие между структурами округа и возобновили работу электроснабжения теплостанции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию произошло повреждение магистрального трубопровода. Температура наружного воздуха понизилась до -25 градусов. Под угрозой — обеспечение теплом многоквартирных домов, соцобъектов, образовательных организаций.

В ходе тренировки спецслужбы Химок восстановили подачу горячего водоснабжения и центрального отопления. Специалисты выполнили необходимые работы быстро и строго по плану, при похожей ситуации медлить нельзя.

Главная цель мероприятия — отработать оперативное взаимодействие между оперативными службами округа. Подобные тренировки в Химках проводят регулярно, что помогает значительно снизить количество аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.