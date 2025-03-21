В Химках прошла очередная выездная администрация для председателей советов МКД

Ранее в Химках состоялась кустовая выездная администрация, которую посетили 43 председателя Ассоциации МКД и старших по домам из городских округов Химки, Долгопрудный, Лобня, Дубна, Талдом и Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«По итогам сегодняшнего мероприятия могу сказать, что и управдомы, и органы власти осознают существующие проблемы и не остаются равнодушными к ним. Важно, что мы находим пути их решения. Конечно, это не может быть сделано за один раз, поэтому здесь необходима планомерная работа, которую мы будем продолжать», — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Жители задали вопросы муниципальным командам округов, депутату Мособлдумы Владиславу Мирзонову, представителям Совета муниципальных образований Московской области, Министерства здравоохранения, Министерства благоустройства и других ведомств.

В основном вопросы касались капитального ремонта МКД и благоустройства территорий. Всего принято 51 обращение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.