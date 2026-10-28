В Химках продолжают ремонтировать теплосети

Технические службы Химок 28 октября проводят обслуживание теплосетей на 11 адресах и устраняют повреждения трубопроводов центрального отопления и магистральных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят на улицах Железнодорожной, Молодежной, Лавочкина, Московской, Энгельса, Мичурина, Кольцевой, а также на теплосетях в микрорайоне Сходня.

В Химках действует штаб по вопросам отопления, в работе участвуют профильные службы. Ежедневно под руководством главы округа Инны Федотовой и ее заместителя по ЖКХ Юрия Андреева формируют список адресов для контроля и оперативного реагирования, разбирают обращения горожан.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения жители могут обратиться в свою управляющую компанию, в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.