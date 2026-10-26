В Химках продолжают налаживать отопление на восьми адресах

Ремонтные службы 26 октября работают на восьми адресах в Химках, восстанавливая стабильную подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня, Подрезково и Левобережный. Специалисты устраняют повреждения трубопроводов центрального отопления и магистральных теплосетей. Эти меры направлены на восстановление теплоснабжения и снижение риска аварий в холодное время года.

Работы координируют профильные службы и органы местного самоуправления. В Химках действует штаб по вопросам отопления. Под руководством главы городского округа Инны Федотовой и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева ежедневно определяют адреса, требующие контроля и принятия мер, а также рассматривают обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию — admhimki.ru/novosti/:i..., в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.