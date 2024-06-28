В Химках приступят к капремонту еще 25 многоквартирных домов

С 1 июля в городском округе Химки приступят к капитальному ремонту 25 многоквартирных домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также отремонтируют кровли, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Планы предстоящего ремонта домов обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

Специалисты приступят к работам на 25 адресах в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов.

«Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Кроме того, в Химках в этом году отремонтируют 93 подъезда. Строители красят стены, меняют плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы.

«Продолжается ремонт подъездов. Еще по четырем адресам мы приступили к ремонту на этой неделе — это Новогорск, дом № 6 и № 9, улица Строителей, дом № 7А и улица Тюкова, дом № 12», — отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков.

Также Денис Юрков рассказал о модернизации контейнерных площадок. С начала года привели в порядок 54 зоны для отходов. Также увеличили количество мусорных баков.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.