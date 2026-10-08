В Химках подключают дома к отоплению и настраивают системы

Тепло поступило на 183 социальных объекта в Химках, жилые дома подключают поэтапно. Выход систем на расчетные параметры ожидается к концу недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках отопление подали в детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, поликлиники и больницы — всего на 183 социальных объекта. Подключение жилых домов продолжается поэтапно, выход на расчетные параметры ожидается к концу недели.

«Отопление и горячее водоснабжение связаны между собой, поэтому в период наладочных работ температура и напор воды могут временно отличаться от нормы. После завершения регулировки тепло будет подаваться равномерно, а напор горячей воды станет стабильным», — пояснил начальник участка тепловых пунктов и сетей химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Андрей Шишкин.

Системы переходят на зимний режим: специалисты настраивают оборудование и распределяют теплоноситель. При подготовке к осенне-зимнему периоду организация провела диагностику, ремонт и наладку оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, гидравлические испытания магистральных и разводящих сетей. По программе модернизации в округе обновили 4,1 км теплосетей.

Управляющие организации отвечают за подключение внутридомовых систем, регулировку температуры и развоздушивание. Химкинский филиал «ТСК Мосэнерго» готовит и обслуживает тепловую инфраструктуру, контролирует параметры теплоносителя на своем участке.

Вопросы об отоплении можно задать управляющей компании дома или «ТСК Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.