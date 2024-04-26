В Химках по 54 адресам модернизируют и строят контейнерные площадки для мусора

В городском округе Химки ведут работы по модернизации и строительству контейнерных площадок для крупногабаритного мусора и твердых коммунальных отходов (ТКО) на 54 адресах. Эту тему обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Все контейнерные площадки устанавливают по определенному стандарту. Важно, чтобы подъезды для спецтехники были свободными, не соприкасались с линиями электропередач и подземными, воздушными коммуникациями, а также имели ограждения с трех сторон с воротами на запоре и видеонаблюдением в рамках системы «Безопасный регион». С целью предотвращения сброса мусора в лесополосе и придорожной полосе в Химках устанавливают барьерные ограждения.

«На основе ежедневного мониторинга территории была создана база проблемных точек, где из-за припаркованных рядом с контейнерами автомобилей систематически происходят сбои вывоза мусора. Именно в этих местах установлены бетонные полусферы и знаки, запрещающие и не позволяющие парковаться машинам», — отметил замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Для организации дорожного движения в Химках установили 372 специальных знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Это необходимо, чтобы обеспечить доступ коммунальной техники к контейнерным площадкам, а также освободить проезд для скорой помощи и пожарных машин.

В городском округе Химки регулярно работают над повышением эффективности обращения с отходами и снижением уровня загрязнения атмосферного воздуха.

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