В Химках отремонтируют 67 подъездов до конца сентября

В городском округе Химки отремонтируют 67 подъездов до конца сентября. Специалисты проведут покраску стен, поменяют плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы. Об эом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа ремонта подъездов в регионе стала одной из ключевых в ходе еженедельного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

На данный момент в Химках ремонт завершили в 34 подъездах. Специалисты покрасили козырьки, поручни и стены, заменили металлические двери, а также установили домофоны. Ход работ контролировали жители и депутатский корпус. Всего в округе в этом году обновят 93 подъезда. Модернизация коснётся более 20 многоквартирных домов. Работы завершат в октябре.

Всего в Химках с 2019 года модернизировали более 1 350 подъездов. Приемка работ осуществлялась комиссией, в составе которой — представители собственников, управления технического надзора капитального ремонта, государственной жилищной инспекции, а также администрации города и управляющей организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.