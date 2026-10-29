В Химках налаживают отопление на девяти адресах

Работы по наладке отопления и восстановлению горячего водоснабжения проходят 29 октября на девяти адресах в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для стабилизации теплоснабжения в Химках устраняют повреждения трубопроводов и восстанавливают подачу горячей воды на улицах Кирова, Первомайской, Лавочкина, Советской, Молодежной, Панфилова и проспекте Мира.

На улице Пролетарской, 12/15, меняют запорную арматуру на трубопроводе центрального отопления. В районе парка «Экоберег» на улице Совхозной восстанавливают магистральные теплосети.

Работы координируют профильные службы, их проведение контролируют органы местного самоуправления. В Химках действует штаб по вопросам отопления. Ежедневно под руководством главы городского округа Инны Федотовой и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева определяют адреса, где необходимы работы, и рассматривают обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию, в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.