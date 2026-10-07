В Химках начали консервацию фонтанов на зиму

Сезонная консервация фонтанов началась в Химках 7 октября. Два объекта уже подготовили к зиме, а работы планируют завершить до начала ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках подготовили к зиме фонтаны в сквере «Химкинский Арбат» и на улице Марии Рубцовой. Всего в округе 15 фонтанов: 10 нуждаются в сезонной консервации, еще пять не требуют специальной подготовки. Работы должны завершить до начала ноября. Сейчас специалисты занимаются фонтаном на улице Дружбы.

Начальник центра содержания территории Объединенного городского хозяйства городского округа Химки Артем Безносик рассказал, что консервация занимает два-три дня и проходит поэтапно. Сначала рабочие полностью отключают насосную группу, отвечающую за подачу воды. Затем очищают форсунки и промывают системы, чтобы в трубах и патрубках не осталось воды. После этого фонтан закрывают деревянным защитным коробом.

Такая подготовка защищает оборудование зимой. Например, если в трубу попадет снег, при резкой смене температур она может лопнуть.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.