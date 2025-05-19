В Химках на улице Родионова модернизируют участок теплосети

В Химках продолжается масштабная реконструкция теплосетей в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты ведут работы во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, на участке вблизи дома №9 на улице Родионова ведут работы на теплотрассе центрального отопления и горячего водоснабжения. Главная цель работ – повышение надежности системы и предотвращения аварийных ситуаций.

Работы направлены на повышение качества теплоснабжения жителей дома №9 и смежных объектов. Реализация проекта снизит риски перебоев в отопительный сезон и оптимизирует энергопотребление. Трубы размещаются в защитных технических каналах, обеспечивая удобство обслуживания и ремонта.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети протяженностью 26 километров. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей. Работы по замене сетей завершат уже в этом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.