В Химках на Левом берегу расчищают ледяные навалы

Последствия циклона «Валли» устраняют коммунальщики Химок. Бригада из пяти человек работает у дома №18 на улице Совхозная в микрорайоне Левый берег. Специалисты приводят в порядок проезжую часть и пешеходные зоны.

Мини-погрузчик с плоским ковшом сгребает накатанную колею на дороге, а дворники вручную откалывают плотный слой льда и снега на тротуаре. Работы направлены на обеспечение безопасного проезда транспорта и передвижения жителей.

Всего в городе задействовано более 30 единиц техники, включая крупные тракторы, мини-погрузчики и грузовые машины. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды на городских территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.