В Химках модернизируют систему теплоснабжения

В Химках продолжается масштабная реконструкция теплосетей в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты ведут работы во всех микрорайонах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в котельной на улице Мичурина запланированы работы по химводоподготовке. Основная цель — предотвращение образования накипи, коррозии и других отложений на внутренних поверхностях котлов и теплообменного оборудования. Все работы планируется завершить до начала осени.

На улицах Панфилова и Бабакина проведут реконструкцию разводящих сетей теплоснабжения с применением новых технологий. Кроме того, на пересечении Ленинградского шоссе с улицей Репина выполнят стратегически важные работы по реконструкции участка магистральной теплосети, ведущей к ТЭЦ-21.

В центральных тепловых пунктах города установят 97 устройств плавного пуска, автоматического включения резерва и запуска насосов. Это позволит обеспечить оперативную подачу горячей воды и тепла в случае скачка электричества и других нештатных ситуаций.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети протяженностью 26 км. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тыс. жителей. Работы по замене сетей завершат уже в этом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.