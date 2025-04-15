В Химках модернизируют более 30 контейнерных площадок в этом году

В Химках продолжают работу по улучшению системы обращения с отходами. В этом году планируется модернизировать 37 контейнерных площадок. Обновленные зоны будут оборудованы с учетом современных требований — с удобным доступом и защитой от погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проведут в разных микрорайоны округа — в их числе баки на улицах Молодежная, Горшина, Вишневая и Совхозная. Повышение качества и удобства инфраструктуры — один из приоритетов экологической политики округа. На сегодняшний день в городе насчитывается более 600 контейнерных площадок. Ежедневно производится около 500 вывозов твёрдых коммунальных отходов.

Кроме того, в Химках реализуется экологический проект по установке фандоматов для вторичных ресурсов. В этом году в планах установить более 100 новых ёмкостей для приёма текстильных отходов и пластиковых бутылок. Это позволит повысить уровень раздельного сбора и снизить нагрузку на окружающую среду.

В Химках уже работают две площадки по раздельному сбору вторсырья «Мегабак». Они расположены на улице Машинцева в Новых Химках и на улице Горького в Сходне. Здесь можно сдать стекло, пластик, макулатуру, цветной металл, батарейки, одежду, бытовую технику, автомобильные покрышки и другие виды крупногабаритных отходов на вторичную переработку.

За выброс мусора в непредназначенных для этого зонах установлен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Также управляющая организация вправе включать в платежные документы собственников недвижимости расходы и издержки на содержание общего имущества, возникшие из-за неправильного складирования отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.