В Химках модернизировали систему теплоснабжения по шести адресам

В Химках продолжается масштабная реконструкция теплосетей в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты ведут работы во всех микрорайонах города. В этом году сотрудниками «ТСК Мосэнерго» запланировано выполнение 24 проектов, 6 из которых уже полностью завершены. Промежуточные итоги модернизации теплосетей обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» уже реконструировали три участка центрального отопления и горячего водоснабжения вблизи домов № 14 и 16 и 18А по улице Пожарского в Левобережном. У дома № 23 на улице Лавочкина провели работы на двух участках ЦО и ГВС, а во дворе домов № 66, 67 И 68 на Юбилейном проспекте выполнили реновацию магистральной тепловой сети.

Главная цель работ — повышение надежности системы и предотвращения аварийных ситуаций. Реализация проекта снизит риски перебоев в отопительный сезон и оптимизирует энергопотребление.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети протяженностью 26 километров. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей. Работы по замене сетей завершат уже в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.