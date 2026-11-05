В Химках меняют трубы у дома № 32 на улице Кирова

Бригады приступили к замене труб у дома № 32 на улице Кирова в Старых Химках. Сейчас рабочие вскрывают грунт с помощью специализированной техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Кирова, 32 в Старых Химках ведут работы по замене труб. После вскрытия грунта бригадам предстоит заменить трубу диаметром 110 мм и длиной около шести метров.

Ранее из подвала дома откачали скопившуюся воду. Также специалисты проверили систему отопления. Тепло в квартиры подается.

С жителями дома провели две встречи: одну — с участием главы Химок Инны Федотовой, другую — с участием заместителя главы Юрия Андреева и профильных служб. Обращения жителей отрабатывают во взаимодействии с профильными подразделениями.

Работы по устранению проблем продолжаются. Ситуация остается на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.