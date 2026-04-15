В Химках к лету отремонтируют дворы и 884 детские площадки

Коммунальные службы Химок продолжают приводить в порядок дворы, дороги и детские площадки после зимы. Специалисты уже проверили 85% игровых зон и устранили более 4,5 тыс. ям с начала года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники коммунальных служб ежедневно работают во всех микрорайонах округа. Они промывают дороги и тротуары, убирают листву и мусор, приводят в порядок лавочки, урны и информационные стенды, подготавливают газоны к теплому сезону.

Особое внимание уделяют детским площадкам, которых в Химках 884. Проверки прошли на 85% объектов. По итогам осмотров формируют перечень необходимых работ. До конца месяца все игровые комплексы промоют, а выявленные недочеты планируют устранить до 1 июня.

Параллельно продолжается ямочный ремонт дорог. С начала 2026 года в округе ликвидировали более 4,5 тыс. ям, из них 709 — за прошлую неделю. Работы ведут ежедневно, чтобы заранее устранить проблемные участки и повысить безопасность во дворах и на проезжей части.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.