В Химках энергетики повысили надежность электроснабжения
Фото - © Администрация г.о. Химки
Сотрудники Химкинского производственного отделения Красногорского филиала АО «Мособлэнерго» провели модернизацию трансформаторной подстанции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Работы позволили повысить надежность электроснабжения важных городских объектов: отделение Химкинской клинической больницы на Ленинском проспекте и центрального теплового пункта.
«Энергетики заменили электрооборудование в распределительном устройстве подстанции ТП-281. Два новых распределительных шкафа низкого напряжения позволяют удобно подключать кабели и выполнять работы на каждом фидере без отключения всей секции», — отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.
Работы провели в рамках инвестиционной программы. Модернизация обеспечит более стабильное электроснабжение социально значимых объектов города, а также упростит техническое обслуживание, ускорит процесс оперативных переключений, оптимизирует энергопотребления и существенно снизит вероятности технических сбоев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.