В Химках восстановили работу освещения на Юбилейном проспекте

В городском округе Химки между домами № 82, 84 и 86 на Юбилейном проспекте восстановили освещение. Работы провели по просьбе химчан, которые ранее обратились к депутату совета депутатов Надежде Смирновой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На Юбилейном проспекте произошел обрыв проводов. Химчане обратились с просьбой посодействовать в устранении неисправности. Я сразу же связалась с представителями обслуживающей организации и лично проконтролировала проведение ремонтных работ», — поделилась Надежда Смирнова.

Кроме того, встретился с жителями лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Владимир Харитонов. Ранее химчане обращали внимание общественника на строительство нестационарного объекта торговли на улице Родионова.

«Вместе с начальником управления и предпринимательства, потребительского рынка и услуг встретились с жителями. Разъяснили ситуацию, также на месте обсудили волнующие вопросы», — сказал Владимир Харитонов.

Система взаимодействия, при которой муниципальные депутаты помогают химчанам реализовывать свои идеи по улучшению городской инфраструктуры и контролируют исполнение их заявок, выстроена по распоряжению главы городского округа Дмитрия Волошина. Она отражает принцип, озвученный губернатором Андреем Воробьевым: житель всегда прав.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.