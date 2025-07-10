В Хабаровском крае к работе приступили три региональных оператора

С 1 июля 2025 года в Хабаровском крае приступили к работе три компании: ООО «Экология-Сервис», ООО «Строитель» и ООО «Ремдоральянс». Они будут заниматься вывозом ТКО в трех зонах, включающих Комсомольск-на-Амуре, Вяземский муниципальный район, а также часть Комсомольского и Нанайского районов. Ранее на этих территориях услуги регоператоров не предоставлялись, сообщила пресс-служба РЭО.

«С 1 июля в Хабаровском крае приступили к деятельности 3 новых региональных оператора в 3 зонах, которые охватывают город Комсомольск-на-Амуре, Вяземский муниципальный район, часть Комсомольского и Нанайского муниципальных районов. Ранее на этих территориях регоператоры не работали. Деятельность компаний непосредственно контролирует Правительство Хабаровского края на основании заключенных соглашений, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и улучшать качество услуг для жителей. Теперь услугами по вывозу твердых коммунальных отходов смогут пользоваться еще около 260 тысяч человек», — сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Для работы в регионе задействовано 65 единиц спецтехники, оснащенных системой ГЛОНАСС, что позволит операторам отслеживать перемещение каждого мусоровоза.

Новые компании уже провели значительную подготовительную работу: наладили взаимодействие с муниципалитетами и жителями, создали сайты для приема заявок и обращений, а также запустили телефонные «горячие линии» для оперативного реагирования на проблемы с вывозом отходов.

Жителям края не нужно срочно заключать договоры — услуга по вывозу ТКО и начислению платы будет оказываться автоматически. Квитанции будут сформированы на основе межведомственных данных и разосланы в начале августа. Обращаться к операторам следует только в случае отсутствия квитанции или ошибок в данных.

ППК «Российский экологический оператор», созданная Указом Президента в 2019 году, отвечает за формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в переработку в качестве вторичного сырья.