В Госдуме РФ рассказали о снижении платежей за ЖКХ весной

С окончанием холодов коммунальные платежи в ближайшие месяцы снизятся для многих россиян. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сообщает ТАСС .

По словам депутата, уменьшение сумм в квитанциях почувствуют те, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета. Также с завершением отопительного сезона платежи снизятся у россиян, которые платят по нормативам — за исключением отдельных случаев. Нормативы утверждаются местными властями и не зависят от краткосрочных колебаний температуры.

При этом ранее в России действовали два способа оплаты отопления: равномерно в течение всего года или только в отопительный сезон. С 1 марта 2025 года в качестве приоритетного закреплен расчет только по факту потребления — в период отопительного сезона.

Прежний способ оплаты сохранится лишь в регионах, которые успели ввести равномерную систему до 1 марта 2025 года. Теперь выбрать такой вариант уже нельзя.

