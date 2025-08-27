В Госдуме предложили финансово помогать россиянам оплачивать коммунальные услуги

27 августа межфракционный законопроект будет внесен в Госдуму. Он предполагает изменения в статью 159 Жилищного кодекса, чтобы предоставить финансовую поддержку гражданам при оплате жилья и коммунальных услуг, сообщает RG.RU .

Инициатор законодательной инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пояснил, что комитет работает над снижением финансовой нагрузки россиян на коммунальные платежи уже длительное время. Предложенный законопроект прошел доработку с учетом замечаний правительства, куда он был отправлен на согласование.

Парламентарий подчеркивает важность субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг как формы социальной поддержки граждан. Он отмечает, что эта поддержка финансируется из регионального бюджета, но регулируется федеральными законами. При этом федеральный стандарт предусматривает, что граждане могут тратить не более 22% своего дохода на оплату жилья и коммунальных услуг.

Более богатые регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и другие, могут уменьшить порог оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для жителей. В то же время, многие другие регионы не могут позволить себе снизить этот порог и устанавливают максимально допустимую долю расходов граждан на коммунальные услуги на уровне 22%.

Авторы законопроекта высказали мнение о важности введения с 2025 года более строгих мер для должников за оплату жилищно-коммунальных услуг. Они отметили, что просроченные платежи могут привести к серьезным правовым последствиям, включая потерю жилья.

Кроме того, предложено установить федеральный стандарт для снижения доли расходов граждан на жилье и коммунальные услуги от общего дохода семьи, что, по мнению авторов, поможет малообеспеченным людям соблюдать свои обязательства по оплате ЖКУ.