В Серпухове проложено 35,65 км освещения по программе «Светлый город»

В текущем году программа «Светлый город» получила значительное финансирование для реализации важных мероприятий в Серпухове, Протвино и Пущино, превысив 82 млн рублей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На эти средства в Протвино будет установлено 115 опор уличного освещения, в Пущино — 85 опор, в Серпухов — 375 опор.

В этом году за счет муниципального бюджета уже установлен 1051 светильник, проложено 35,65 км освещения. В рамках нового контракта планируется установка дополнительно еще 1042 светильников.

На сегодняшний день в рамках программы уже установлено 1051 светильник и проложено 35,65 км линий уличного освещения, что значительно повысило уровень безопасности и комфорта на улицах городов. В дополнение к этому, в ближайшее время планируется установка еще 1042 светильников.

В преддверии осенне-зимнего периода особое внимание уделено объектам, на которых в настоящее время наблюдаются проблемы с освещением по техническим причинам. Глава округа Сергей Никитенко дал указания по скорейшему устранению данных недостатков, чтобы гарантировать безопасность и комфорт жителей в темное время суток.В текущем году программа «Светлый город» получила значительное финансирование для реализации важных мероприятий в Серпухове, Протвино и Пущино, превысив 82 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.