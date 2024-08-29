В городском округе Кашира 30 августа возможны плановые отключения электроэнергии

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщили в министерстве энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:



30.08.2024 (09:00 — 16:00) г. Кашира, ул. Хлебная, ул. Вахрушева д. 1 ТЦ Астра, ул. Вахрушева ГСК Ансет, ГСК Мона, ГСК Гефест, ГСК Тесна, Торгово-офисный павильон, Автосервис, Автостоянка, вышка МТС. Монтаж оборудования.



30.08.2024 (09:00 — 15:00) г. Кашира, ул. Малая Ямская, Ямской пр., Ямская Слобода. Опиловка.



По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «горячую линию» «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99.



Информацию об аварийных отключениях Вы найдете на сайте компании: https://mosoblenergo.ru/plannedOutages

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить Евгения Хромушина вице-губернатором Подмосковья — министром энергетики региона.

«Прошу Московскую областную думу рассмотреть вопрос о назначении Евгения Акимовича Хромушина министром энергетики и вице-губернатором», — сказал Андрей Воробьев во время совещания с правительством региона и главами округов.







