В городском округе Чехов запланированы отключения электроэнергии

22 ноября в городском округе Чехов будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Это связано с проведением ремонтных и профилактических работ на электрооборудовании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 09:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в посёлках Крюково, жд № 11, 12, 8, 5, 4 и 16. В этот период без электричества останутся почта, библиотека, ИП Васильева, ИП Говаркян, АО Реалком, Цветы, м-н Продукты.

С 10:00 до 12:00 будут проводиться работы на улицах Советская, 9-я, 10-я Заречная, Полисадная, Пушкина, Парковая, Церковная горка, Лесная, Цветочная, Тульская, Зеленодольская, Верхние поля, Спортивный проезд и Парковая, а также на улице Гарнаева.

Администрация городского округа просит жителей и организации учесть эту информацию при планировании своего дня и, по возможности, перенести дела на другое время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.