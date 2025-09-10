сегодня в 19:55

В Голубом устраняют последствия аварии на канализационно-насосной станции

Коммунальные службы городского округа Солнечногорск, совместно со специалистами «Мособлводоканала», подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, устраняют последствия аварии на канализационно-насосной станции в пгт Голубое, которая возникла в результате сбоя электросети, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для проведения работ была приостановлена подача холодной и горячей воды. Сотрудники устранили излив, смонтировали новое вводное распределительное устройство на КНС и очистили приемную камеру.

«Энергетики завершили подключение питающего кабеля к основному насосу. Это ключевой этап — без питания станция работать не может. Мы знаем о проблеме с засорением малого насоса салфетками. Его уже прочистили. Для полного исключения таких сбоев в будущем на место уже доставлен новый, более современный насос», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Как только КНС выйдет на стабильный режим работы, специалисты запустят водозаборный узел и начнут плановое возобновление подачи воды в дома.

Для удобства жителей специалисты также организовали подвоз питьевой воды по четырем адресам: пгт Голубое, Парковый бульвар вблизи домов № 2, № 5, № 7А и Тверецкий проезд между д. 16к2 и 16к3.

Дополнительно на все имеющиеся вопросы всегда готовы ответить специалисты Горячей линии округа: 8(800)201-67-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.