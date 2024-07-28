В Ступине в деревне Леньково установят новое освещение

В городском округе Ступино в деревне Леньково в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 40 светильников. Протяженность системы наружного освещения составит 2300 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Министерстве благоустройства напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.