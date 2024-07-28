В Серпухове в деревне Алфертищево установят новое освещение

В городском округе Серпухов в деревне Алфертищево в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 24 светильника. Протяженность системы наружного освещения составит 826 метров.

В Министерстве благоустройства напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысяч объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысяч километров линий наружного освещения. Более, чем на 2,6 тыс. улицах, проездах, набережных стало светлее и безопаснее. Современные системы освещения установлены в 96 скверах. 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появилось современное уличное освещение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.